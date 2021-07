FOTO | Kolm ratturit, kolm telefoni näpus... Politsei jagas mõtlemapanevat kaadrit

"Hei rattur/"tõuksijuht"! Vaata pilti, kas tunned end ära? Just selline pilt avaneb tänavatel, kui jälgida liikluses toimuvat. Liikluses olevat olukorda arvestades pöörab politsei viimasel ajal oluliselt suuremat tähelepanu just ratturitele ja kergliikuritele," kirjutab politsei liiklusjärelevalvekeskuse Facebooki-lehel, postitades juurde värskeid illustreerivaid fotosid. Nende seas on ka kaader jalgratturist, kes sõitmas, käed lahti ja tähelepanu nutitelefonil, samuti foto, kus ühele pildile jäänud kolm ratturit, kõigi tähelepanu segamas käes olev telefon.