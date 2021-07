GRAAFIKUD | Lisandus 39 positiivset testi, nakatamiskordaja tegi Harju- ja Raplamaal sööstu üles

Ööpäeva jooksul avati haiglates 2 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 19 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 64 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 13 inimest (68%).

Ööpäeva jooksul manustati 7395 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 562 294 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 448 179 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 51,5%.

Teadusnõukoja liikme Krista Fischeri koostatud graafikutelt on näha, et Harju- ja Raplamaal on nakatamiskordaja järsu tõusu teinud. Ka üle-Eestiliselt on nakatamiskordala üle 1 tõusnud.