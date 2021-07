INTERVJUU | Bolt: inimestel peab olema endal vastutustunne, et ei lähe purjus peaga tõuksiga sõitma!

"See aasta on lubatud ka Tallinnas öösel tõuksiga sõita - just sellepärast, et eelmise aasta statistika oli nii hea, ei toimunud õnnetusi," räägib Boldi globaalse kestliku arengu juht Sandra Särav.

Selle aasta esimese kuue kuuga on ainuüksi Tallinnas juhtunud 61 kergliikuriõnnetust, milles on saanud viga 64 inimest. Et vigastatuid on rohkem kui õnnetusi, viitab, et mitme juhtumi puhul oli tõukerattal kaks või enam inimest. Valdav osa õnnetusi juhtus mais ja juunis, vastavalt 23 ja 28.