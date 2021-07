Biden ütles, et Floridas kokkuvarisenud maja rusudest on endiselt võimalik ellujäänuid leida

Kohtudes hukkunud või endiselt kadunud inimeste lähedastega ütles Biden, et nad käivad praegu põrgust läbi, ja lubas föderaalfinantseeringut, et päästetööd jätkuksid terve kuu, vahendab BBC News.

Bideni sõnul on oluline leida ka varingu põhjus.

Seni on rusudest leitud 18 surnukeha ja 145 inimest on endiselt kadunud.

Päästetööd jätkusid kohaliku aja järgi eile õhtul pärast 15-tunnist pausi, sest kardeti hoone püsti jäänud osa stabiilsuse pärast. Pärast esimesi tunde varingu järel ei ole kedagi siiski elusana leitud.

Miami-Dade’i maakonna juht Daniella Levine Cava ütles, et kavandatakse hoone püsti jäänud osa võimalikku lammutamist ning see otsus tuleb langetada äärmiselt hoolikalt ja metoodiliselt, sest see võib mõjutada otsingu- ja päästeoperatsiooni.

Erakohtumisel ohvrite lähedastega lähtus Biden oma leinakogemustest. Sotsiaalmeediasse postitatud videos rääkis ta nukral toonil oma naise ja tütre hukkumisest autoõnnetuses.

Hiljem pressikonverentsil ütles Biden, et kogu riik leinab koos ohvrite peredega ja tema säilitab lootust, et ellujäänuid on võimalik veel leida.

„Nad palvetavad ja anuvad, et „jumal, lase sündida imel”,” ütles Biden. „On endiselt võimalus, et keegi võib olla elus, et keegi hingab.”

Biden kohtus ka tuletõrjujate ja teiste päästetöötajatega, kes on õnnetuskohas töötanud, ning käis koos esileedi Jill Bideniga ohvrite mälestuspaigas.

Kaheksa päeva pärast katastroofi otsitakse endiselt vastuseid küsimusele, mis võis põhjustada 40 aastat vana kortermaja äkilise kokkuvarisemise Miamist põhjas asuvas Surfside’i linnas.

Biden märkis pressikonverentsil, et paljud ohvrite lähedased mainisid võimalikke põhjuseid, aga ütles: „Ma arvan, et praegusel hetkel ei ole kindlat teadmist, miks see kokku varises.”