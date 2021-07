Urmas Reinsalu vaktsineerimismurede erikomisjonis: kaos on selles, et Lasnamäe suurvaktsineerimisele saadeti 50 doosi

"Poliitilist vastutust ei pea võtma, kui on tuvastatud kriminaalmenetluse süü," märkis Sikkut. "See on südametunnistuse küsimus." Sikkut uuris veel, mis takistab eakate vaktsineerimist, kuna mõnes piirkonnas on seis veel kehv.

"Üks põhjus, miks eakate vaktsineerimise tempo pole edenenud, on see, et muutsime haiguse läbipõdenute vaktsineerimise praktikat. Meil on väga palju eakaid, kes peavad ootama vaktsineerimisega 6 kuud pärast haigestumist, et vaktsineerimine töötaks edukalt," kõneles Kiik. "Vaktsineerimise tempo läks hästi juuni keskpaigani, eelmisest nädalast on see number oluliselt langenud," lisas ta. Kiik selgitas, et suuremates linnades hakatakse õhtuti pakkuma vaktsineerimist, et inimestel oleks lihtsam ligipääs. Plaanitakse ka meediakampaaniaid.