Kaja Kallas: Eesti on valmis abistama rändesurve all olevat Leedut

„Mul on hea meel tervitada Eestis Leedu peaministrit Ingrida Šimonytėt, kelle visiit koroonakriisi tõttu viibis. Oleme Leeduga lähedased sõbrad ja naabrid ning meie suhted on väga head nii kahepoolselt kui ka kolme Balti riigi ühistes ettevõtmistes,“ ütles Kallas.

Kallas lisas, et kõik Balti riigid on elektrikaubanduse Valgevenega katkestanud juba mullu novembrist ning oluline on leida kokkulepe ka kolmandate riikidega elektrikaubanduse lahendamiseks. „Peame liikuma kokkulepitud graafikus meie elektrivõrkude sünkroniseerimisel Kesk-Euroopaga, et projekt aastaks 2025 lõpetada,“ rõhutas Kallas.