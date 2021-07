Liina Kersna: noorte vaktsineerimine on koolide avatuna hoidmiseks esmatähtis

Minister usub, et uuel õppeaastal koolide avatuna hoidmiseks on noorte vaktsineerimine võtmetähtsusega.

"Meil on olemas vaktsiinid, mis on alatest 12. eluaastast noortele ekspertide hinnangul turvalised ja tervise kaitsmiseks tõhusad. Mida kõrgem on koolipere, sh ka koolinoorte vaktsineerituse osakaal, seda paremini on kaitstud nii meie haridussüsteem, kui ka Eesti elanike tervis. Seetõttu on äärmiselt oluline, et noored seda võimalust maksimaalselt ka kasutaksid," sõnas haridus- ja teadusminister pressiteate vahendusel.

Toetus noorte seas kõrge

Seda, et nooremad inimesed peavad vaktsineerimist oluliseks, näitavad ka vaktsineerimisnumbrid: Harjumaal on vaktsiinikuuri alustanud juba 30,6% noortest vanuses 16-17 eluaastat, vanuses 18-29 - 37,8%. Tartumaal on need näitajad vastavalt 42,3% ja 47,1%. “Suur tänu kõigile noortele, kes on otsustanud end vaktsineerida,” ütles Kersna.

Kersna nentis, et koroonakriisi mõju haridusele ja noortele tunneme kindlasti veel aastaid.

"Juba praegu näeme, et kahju, mida pikaaegne distantsõpe on õpilaste edasijõudmisele, aga ka vaimsele tervisele, tekitanud on märkimisväärne. Vaktsineerimine on tõhusaim viis hoida ära olukorda, kus me peame viiruse leviku tõttu koole distantsõppele viima," rõhutas ta.

Jesse: ärge tulge ütlema, et lapse kaudu võib nakkus koju jõuda

Veel viimast kuud sotsiaalministeeriumi asekantsleri rolli täitev Maris Jesse märkis 30. augustil Raimo Poomile antud intervjuus, et teismelised pole vaktsineerimisel prioriteediks.

"Mai lõpus ja juuni alguses polnud teismelised vaktsineerimise prioriteet. Ka praegu pole nad seda," sõnas Jesse. "Nad saavad tulla vaktsineerima, aga arvestades nende väga kerget haiguskulgu, ei ole nad vaktsineerimise prioriteet. Ma saan aru, et te ei pruugi tahta sellest aru saada, aga nii on! Meil on olulisem, et vaktsineerima tuleksid 30–40-aastased."

Asjaolu, et kooliaasta on peagi saabumas ning deltatüvi vilkalt vohamas, asekantsleri arvamust ei kõigutanud.