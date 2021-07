FOTOD | Narvas süstiti esimese tunniga pooled ettenähtud koroonavaktsiinidest

„Sada doosi oleme ära teinud,” ütles vaktsineerimist korraldava tervishoiuasutuse Silmarõõm S juhataja Sigrid Mihhailova. Ta kirjeldas, et avamisest saadik on keskuses olnud pidev järjekord.

Juhataja kirjeldab, et Narvas on vaktsineerima tulnud inimesi erinevatest vanusegruppidest. „Meil on ka vanemaid, kes peavad mugavaks ühekordset tulekut,” ütles Mihhailova.