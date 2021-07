FOTOD | Presidendiks pürgiv Henn Põlluaas esitles programmi: tühjade vabaduste ja lubaduste aeg on otsas

EKRE presidendikandidaadi Henn Põlluaasa programmiline kõne

Me oleme korra seda düstoopiat juba näinud ja ma ei nõustu mitte mingi hinna eest sinna naasma, ehitatagu seda ükskõik kui kaunite loosungite ja lubadustega. Kodanikuvabadused on ja peavad jääma meie elu lahutamatuks osaks. President peab alati seisma demokraatia ja rahva, mitte mõne erakonna või ideoloogia eest.

Presidendi otsevalimistest ja rahvaalgatusõigusest

Me teame kõik, et demokraatiast paremat võimuvormi praktikas ei eksisteeri. Eestis on parlamentaarne demokraatia. Kuid rahval peab olulistes riigielu küsimustes olema laiem otsustusõigus. Kord nelja aasta tagant valimiskasti juurde tulemisest on vähe ja ka referendumeid on peale taasiseseisvumist toimunud vaid üks. Leian, et rahvale tuleb tagasi anda õigus algatada siduvaid referendumeid nii riigi kui omavalitsuste tasandil.

Siit jõuame ka presidendivalimiste juurde. Praegune kord ei ole hea. Ilmekalt näitasid selle puudujääke eelmised valimised, mil presidendiks sai kõrvalt toodud isik, keda keegi ei tundnud ega osanud oodatagi.

President valitakse rahva poolt enam kui pooltes Euroopa Liidu riikides ning ka meie naabrite juures Soomes ja Leedus. Puuduvad argumendid, miks see ei võiks samamoodi olla Eestis. Erinevalt oponentide hirmutamistest, ei ole teistes riikides presidendi otsevalimise sisseviimisega kaasnenud mingisuguseid negatiivseid tagajärgi. Soomes mindi otsevalimistele üle 1991. aastal.

Küsitluste järgi soovib umbes 70% kodanikest presidenti valida. Umbes sama suur oli see protsent tänase põhiseaduse koostamise ajal, 2013. aastal. Rahvakogus oli see koos rahvaalgatuse sisseviimisega üks kõige suuremat toetust leidnud ettepanek. Presidendi otsevalimisi toetas ka president Arnold Rüütel. Lennart Meri tegi oma presidendiperioodi lõppedes Riigikogule ettepaneku muuta põhiseadust ja teha president rahva poolt valitavaks.

Kui mind valitakse, kavatsen antud eelnõu esitada oma esimese ettepanekuna.

Eesti-Vene piirilepingust

Tänavu tähistasime 101 aasta möödumist Tartu rahulepingu sõlmimisest Eesti ja Venemaa vahel. Tartu rahuleping, mis on raiutud meie põhiseadusesse, kehtib rahvusvahelise õiguse järgi ka täna. Samuti kehtib sellega kindlaks määratud riigipiir, hoolimata sellest, et Venemaa okupeerib endiselt Petserimaad ja Narva-taguseid alasid. Puudub igasugune vajadus, ammugi kohustus seadustada kuritegelik okupatsioon ning sõlmida uus, loovutuslik piirileping.

Ainuke erinevus meie alade ja Krimmi okupeerimisel on ajaline vahe. Kas me ütleme Ukrainale ka, et mis te jonnite, andke Krimm Venemaale ära ja kõik muu takkapihta, mida nad nõuavad?

Uus piirileping tühistab Tartu Rahulepingu ja muudab selle vaid ajalooliseks ürikuks, nagu Kreml seda väidab ja soovib. See tähendaks aga Eesti õigusliku järjepidevuse printsiibist loobumist, millel oleks meie oma- ja rahvusriiklusele äärmiselt tõsised tagajärjed.

USA välisminister James Baker kinnitas 1991. aastal Moskvas, et USA tunnustab Eestit ja Venemaad vaid 1939. aasta piirides. Ka kõik ülejäänud riigid on tunnustanud meid nendessamades piirides. De facto on ajutine kontrolljoon seal, kuhu Venemaa selle tugevama õigusel pani, de jure jäägu riigipiir sinna, kus see rahvusvahelise õiguse järgi paikneb. Okupatsioon legaliseerida ja Eesti alad rahu ajal tasuta ära anda on mõeldamatu. Argadel ja allaheitlikel ei ole tulevikku. Taasiseseisvumist ootasime 50 aastat ja saime vabaks. Võime oodata veel 50 või 100 aastat või enamgi. Õiglus hetkel veel ei valitse, aga õigus on meie poolel.

Demograafilisest situatsioonist

Üks suurimaid väljakutseid on meie demograafiline situatsioon. Meie rahva sündimus on alla taastetaseme olnud juba aastaid. Sündimuse tõstmiseks vajalike meetmete välja töötamisel tuleb arvestada rahvastikuteadlaste soovitustega. Seni ei ole seda piisavalt ega süsteemselt tehtud.

Rahvastiku vähenemist ei saa ega tohi asendada immigratsiooniga. See toob kaasa hoopis uued ja väga tõsised probleemid. Me peame tegema ka kõik, et meie oma võõrsile lahkunud, enam kui saja kahekümnel tuhandel inimesel, oleks põhjus ja võimalus koju tagasi tulla.

Küsitluste järgi sooviksid meie pered rohkem lapsi, kui neid täna sünnib. Seega ei ole vaja muuta inimeste mentaliteeti. Kitsaskoht asub mujal.

Uuringute järgi on kõige suuremaks probleemiks turvatunde puudumine. Just see pärsib pereplaneerimist ja laste sündimist. Turvatunde puudumine homse ees, mure toimetuleku pärast, kas suudetakse endale ja lastele luua väärikas elu; millised on tugisüsteemid, kas elu on võimalik kõikjal Eestis, kuidas on lood lasteaia, kooli, vajalike teenustega jne. See on väga lai lahendamist vajav teemadering.

Kuna täna on kahetsusväärsel kombel kaotatud nii rahvastikuministri koht valitsuses kui rahvastiku probleemkomisjon Riigikogus, siis tuleks presidendil selles küsimuses võtta eestvedaja roll. Tuleb leida seni puuduv erakondadeülene poliitiline tahe ja konsensus ning vajalikud sammud kiiremas korras ära teha.

Immigratsioonist ja võõrtööjõust

2018. aastal vahendas ajaleht Die Welt uuringut, mis viidi läbi kümnes Sahara-taguses Aafrika riigis, kust on pärit enamik Euroopasse saabunuid Aafrika migrante. 75% Ghanas küsitletutest, Nigeerias 74, pooled vastanutest Keenias, Tansaanias, Senegalis ja Lõuna-Aafrikas soovivad oma kodumaalt lahkuda ja emigreeruda Euroopasse.

Täna elab Aafrikas enam kui miljard inimest, aastaks 2050 elab seal enam kui kaks miljardit inimest, kellest pooled tahavad tulla Euroopasse. Kujutage ette – Euroopa 500 miljoni vastu miljard ainuüksi Aafrikast pärit inimest. Lisaks mujalt tulijad. Aga olgu see pilt vaid taustaillustratsiooniks.

Kui me vaatame kümne aasta tagust aega, siis tuli Eestisse vaevalt paar tuhat inimest aastas. Viimastel aastatel on see olnud 17 000, 18 000 ja eelmisel aastal, hoolimata koroonapiirangutest üle 16 000 ja nende hulgas lühiajalisi töötajaid ei ole. Väljarännanuid oli üle kaheteist tuhande.

Iseseisvuse taastamisel kehtestati sisserände piirarvuks 0,1% alalise elanikkonna arvust aastas. Ainuüksi eelmisel aastal rändas sisse aga koguni 12 korda rohkem inimesi. Põhjuseks on immigratsioonikvoodile tehtud 18 erandit, mille tõttu kaitsemehhanism enam ei tööta.

Tänavu on sisserändajajaid jälle oluliselt rohkem, kui on tagasipöörduvate meie endi inimeste arv ning Eestist lahkujate hulk on kasvutendentsis. See tähendab, et põlisrahva ja eesti keele osakaal Eestis väheneb kiiresti. PPA andmetel võib tänavu elamisloa taotlejate arv tõusta üle kolmekümne tuhande.

Seisuga 1. mai on meil ligi 15 000 lühiajalist võõrtöölist, aga samal ajal on meil töötukassa andmetel 54 000 töötut ja 5800 vaba töökohta. Ei ole õige, nagu valitseks meil tööjõupuudus just lihttöö aladel, sest üle poole tööotsijatest on madala- või keskmisepalgalised. Nende võimalused tööd leida halvenevad, lisaks paneb odav võõrtööjõud meid madalate palkade lõksu, mille tagajärjel suureneb omakorda taas meie inimeste väljaränne.

Aeglustub ka ettevõtete digitaliseerimine, robotiseerimine ja automatiseerimine, sest võõrtööjõu palkamine on odavam. Sellega jääme tehnoloogia arengus, mis vähendaks lähima 25 aasta jooksul töökäte vajadust ca poole võrra, muust maailmast lootusetult maha. Lootus viie või isegi kahekümne rikkama riigi sekka jõuda jääbki vaid unistuseks.

Kuid ka siin on väljapääs. Tuleb sulgeda tööle pandud immigratsioonipumbad, tagada, et siia saavad vaid kõrgelt spetsialiseeritud ja tõesti vajalik välistööjõud, toetada Eesti majanduse ja ettevõtete ümberkorraldamist ja tehnoloogilist arengut, meie oma inimeste tööhõivet, kutse- ja ümberõpet jne. See ei ole lihtne ega odav, kuid kas oma- ja rahvusriiklus peab või saabki odav olla?

Eestikeelsest koolist ja integratsioonist

Eesti haridussüsteem on vaatamata õpetajate väikestele palkadele maailma parimaid. Seda näitavad meie laste Pisa testide tulemused. Kunagi, külastades Prantsusmaal mitut kooli ja lasteaeda, kus valdavalt õppisid sisserändetaustaga lapsed, küsisin, mis keeles õppetöö toimub. Mulle vaadati üllatunult otsa ja vastati, et prantsuse keeles loomulikult.

Kuigi Eesti on kolmekümne aastaga kulutanud integratsioonile sadu miljoneid, ei ole see tänaseni edu toonud. Eesti keele üldine oskus kasvab sedavõrd aeglaselt, et vähegi rahuldava tulemuseni jõudmine võtaks enam kui sada aastat. Üha hoogustuv sisseränne, eeskätt slaavi riikidest, lükkab seda veelgi edasi.

Eestikeelsele õppele üleminekuks on endiselt puudu ligi kaks tuhat eesti keelt valdavat õpetajat, vajalikud õpikud ja ka metoodika. Täna räägitakse haridusministeeriumis juba pigem ühtsest eesti koolist, ehk postsovjetlikest segakoolidest, mis tähendab sootuks muud kui seda, mida me soovime ja mis peaks eesmärgiks olema. Erinevate keelte, oskuste ja tasemega laste ühte panemine mõjub pärssivalt kõikide laste arengule ja annab integratsioonile vastupidise suuna. Selle, mille me raputasime endalt 30 aastat tagasi.

Hariduses ning keele- ja kodakondsusseaduses järeleandmiste tegemise asemel tuleb eesti keele õppele ja kasutamisele igapäevaelu sfääris oluliselt suuremat rõhku panna.

Loodushoiust ja majandusest

Eesti loodus, metsad, põllud, jõed, järved ja maavarad on meie ühine rikkus. Kõike seda tuleb kaitsta ja hoida järeltulevatele põlvedele, aga ka kasutada, väärindada ja harida meie ühiseks hüvanguks. Seda tuleb teha targalt, tasakaalukalt ja loodussäästlikult, samas minemata üheski suunas äärmusesse.

Me ei saa uute, täna veel ulmeliste või kallite tehnoloogiate unistuses sulgeda olemasolevaid tehaseid, kaevandusi ja elektrijaamu ning tekitada sellega sotsiaalset ja majanduslikku katastroofi kümnetele tuhandetele inimestele, kelle rahulolematust võib meie idanaaber kurjalt ära kasutada. Tark ei torma, vana kaevu ei aeta täis enne kui uus valmis on, teadsid juba meie esivanemad.

Me peame looma võimalusi, mis tõstaks meie rahva ja riigi jõukust läbi eduka ja konkurentsivõimelise majandamise ning jätaks samas meile liigirikka ja kauni looduse. Me peame seisma selle eest, et igal pool Eestis oleks hea elada. Peame seisma rahvusliku majanduse, innovatsiooni, kohaliku ettevõtluse ja heade töökohtade eest. Kindlasti tuleb mõelda kohalike omavalitsuste rahastamismudelite parandamisele ja regionaalsete maksuerisuste sisseviimisele, et tootmine, töökohad ja inimesed ei koliks vaid suurtesse keskustesse.

Nagu näete, seisame me väga eripalgeliste ja suurte väljakutsete ees, millele peame reageerima. Nii riigi kui rahvana. Loomulikult ei ole presidendil mandaati ega võimalust kõikide eelpooltoodud küsimuste lahendamisse ja otsustamisse otseselt sekkuda.

Põhiseaduses on presidendi ülesanded ja kohustused täpselt paika pandud. Erinevalt presidentaalsetest riikidest on meie presidendi võim pisuke. Tema kasuteguri defineerib suuresti see, kuidas ta suudab, oskab ja tahab kuulata, võtta üles olulisi teemasid, osaleda erinevates ühiskondlikes protsessides ja diskussioonides, märgata vajadusi ja puudusi, kaasata inimesi ja pakkuda positiivseid lahendusi.

Üks ajaleht küsis minult hiljaaegu – millist presidenti Eesti vajab? Vastasin neile: Eesti vajab presidenti, kelle südames on Eesti riik, rahvas ja meie sini-must-valge lipp. See on kõige tähtsam. Ilma selleta ja isamaa-armastuseta kaob nii Eesti riik kui rahvas ning kogu meie eelkäijate, meie ja järeltulevate põlvede lootused, pingutused, ohvrid ja töö variseb põrmuks.

Eesti vajab presidenti, kelle nägu on pööratud rahva poole. Sellist, kes ei lõhestaks, vaid püüaks ühiskonnas pingeid vähendada, katsuks ühe laua taha tuua kokku kõik eri arvamused, enamused ja vähemused, eksperdid ja lihtinimesed, kultuuriinimesed ja asjaarmastajad, loomakasvatajad ja loomakaitsjad, metsatöötlejad ja loodusekaitsjad, eestlased ja venelased. Püüaks leida meis kõigis edasiviivat ja ühendavat alget selleks, et me saaksime ilma teravate vastandumisteta rahulikult, aga kindlalt edasi minna.

Lõpetan oma kõne Anton-Hansen Tammsaare sõnadega, mis kõlavad täpselt sama aktuaalsetena kui toona: „Sellepärast, kui tahame end tõelikult aidata, peame kasvatama sisemist veendumust, et ainuke meie õige pääsetee on truuduses oma maa, oma rahva, oma keele, oma kultuuri, oma omapära vastu. Kui meil see tõetundmine puudub, siis ei või meid keegi aidata, sest me oleme nagu hunnik liivateri, mida tuulepuhang lennutab, või nagu suits, mis hajub ilmaruumis.“

Mina ei ole ei suits ega tuules lendlev liivatera. Mina olen ja jään Eestile truuks igavesti.







