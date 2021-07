Asi lõplik: kasulapsi väärkohelnud Kobin peab vanglasse ilmuma nädala aja pärast

Viie kasulapse väärkohtlemise eest vangi mõistetud Malle Kobin pidi esialgu vanglasse ilmuma 11. mail, kuid tal on õnnestunud seda määruskaebustega edasi lükata. Põhjuseks toob ta halva tervise, kuid Tallinna vangla hinnangul saab teda ravida ka trellide taga.

Endine aasta ema mõisteti kohtu esimeses astmes neljaks ja pooleks aastaks vangi. Kobin kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse, kust talle määrati pooleaastane reaalne vangistus. 69-aastane naine pidi vanglasse ilmuma 11. mail, kuid esitas mõni päev varem taotluse, et vangistus tervislikel põhjustel kahe kuu võrra edasi lükata.

Vangistust võib edasi lükata kuni kuue kuu võrra, kui süüdimõistetu on raskelt haigestunud ja vanglas ei ole võimalik teda ravida. Tallinna vangla leidis aga juba Kobina esimese kaebuse dokumentidega tutvudes, et Malle Kobinat on võimalik ravida ka Tallinna vanglas ja vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamine pole vajalik.