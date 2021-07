Pirita rannas ei tasu praegu ujuda

“Praegu pole mõistlik Pirita rannas ujuda ega supelda, sest terviseameti esialgse info kohaselt võib rannas kasvada sinivetikas. Pirita rannas lehvib hetkel lilla lipp, mis tähendab, et vees on reostus, näiteks sinivetikas, ja ujuma ei soovitata minna,” ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Kas ja millised sinivetikad Pirita rannas on, selgub pärast terviseameti võetud proovide analüüsi. Veeproovid võeti täna. Umbes pooled sinivetikad on mürgised ja võivad inimese tervisele ohtlikud olla. Kindlasti tasub suplemist vältida lastel ja tundlikuma tervisega inimestel. Koerte ujutamine Pirita suplusrannas on keelatud.