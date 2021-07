Zelenskõi teatas vastuseks Putinile, et ukrainlased ja venelased ei ole üks rahvas

„Paneme lõpuks i-le täpi. Me ei ole kindlasti üks rahvas,” ütles Zelenskõi intervjuus Interfax-Ukrainale.

Siiski on ukrainlastel ja venelastel Zelenskõi sõnul palju ühist. „Meil on ühine osa ajaloost, mälu, naabrus, sugulased, ühine võit fašismi üle ja ühised tragöödiad,” ütles Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et kui ukrainlased ja venelased oleksid üks rahvas, oleksid Moskvas ilmselt käibel grivnad ja riigiduuma kohal lehviks sini-kollane lipp.

„Võib-olla tuleb midagi ühist tulevikus, kui ei ole veel hilja peatada totaalset eemaldumist riikide vahel,” märkis Zelenskõi.

„Eesmärk peab meil tõesti olema ühine – lõpetada sõda Donbassis, tagastada Ukrainale tema territooriumid. Ja veel midagi: ei ole võimalik rääkida üheaegselt „ühest rahvast” ja avalikult hõivata meie territooriume ja jätkata tapatalguid Donbassis. See on ju selge,” ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et väärtustepõhine integratsioon Euroopa ja euroatlandi kogukonda on Ukraina ajalooline valik.

Kommenteerides Putini väidet, et välisriikide väed hõlvavad Ukrainat, nimetas Zelenskõi seda kinnisideeks. „Kui rääkida objektiivselt, siis kõik meie partnerite osavõtul toimuvate õppuste formaadid ei ole välja töötatud täna ega eile. Näiteks õppused Sea Breeze toimuvad juba 1997. aastast. Kas saab selle kohta kasutada terminit „sõjaline hõlvamine”? See on väga kummaline. Sest see käib Ukraina ajaloolise valiku kohta,” ütles Zelenskõi.

Küsimusele, miks kutsub NATO teema pidevalt esile Moskva järsu reaktsiooni, vastas Zelenskõi, et see on nagu lapsepõlve vanast hirmust rääkimine, et keegi koletis tuleb öösel kapist välja ja hirmutab. „Aga kapis ei ole kedagi. See on lihtsalt kapp,” lausus Zelenskõi.