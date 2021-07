Kallas oponeeris Maris Jessele: iga end vaktsineerida sooviv inimene, ka koolinoor, on prioriteet

"Ka koolinoorte kohta - iga inimene, kes soovib end vaktsineerida, on prioriteet, olgu need koolinoored või vanemad inimesed," rõhutas Kallas. "Kõik, kes vaktsineeritust tõstavad üle riigi, on prioriteedid. Sellega peab tervise- ja tööminister tegelema koos vaktsineerimisjuhiga."