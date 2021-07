Perearsti nõuandetelefonilt küsitakse erakordselt palju abi

Käesoleval aastal on meedikud aidanud tööpäeviti keskmiselt 1000-1100 inimest, nädalavahetusel 1300-1500 inimest. Perearsti nõuandetelefoni teenindusjuhi Kärt Kuke sõnul jääb kõnede päevarekord möödunud aastasse kui 13. märtsil eriolukorra väljakuulutamisega seoses ületati 2700 kõne piir. Kõnede vastuvõtuvõime on järjest suurenevast mahust hoolimata väga kõrge – 90-95 protsenti kõnedest vastatakse maksimaalselt 1-2-minutilise ooteaja jooksul.

„Jätkuvalt on paljud kõned siiski seotud koroonapandeemiaga. Pandeemia alguses tegelesid meedikud peamiselt hirmu ja paanika maandamisega, infot küsiti näiteks sümptomite kohta. Helistati ka muude muredega, näiteks uuriti kas võib üldse kodust lahkuda, kuhu saab lapse panna kui kool on kinni, kuidas rekkaga kodumaale tagasi pääseb. Nüüd aga tuleb järjest enam võtta aega, et ka vaimse tervise muredega inimesi aidata,“ rääkis Kukk. Tervisega seotud teemadel on meedikud valmis kohe vastama, muude teemade puhul püütakse aidata inimesel jõuda õige vastajani näiteks välisministeeriumi konsulaarabi andjate või ka teiste koostööpartneriteni.