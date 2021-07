Putin allkirjastas seaduse, mis keelab eitada Nõukogude Liidu rolli Euroopa vabastajana

Jampolskaja sõnul on keelu rikkumise eest ette nähtud administratiivvastutus, mis on analoogne natsisümboolika avaliku demonstreerimise karistusega. Kodanikele on ette nähtud trahv 1000-2000 rubla (12-23 eurot), ametiisikutele trahv 1000-4000 rubla (12-46 eurot) ning juriidilistele isikutele trahv 10 000-50 000 rubla (116-579 rubla) koos seaduserikkumiseks kasutatud vahendi konfiskeerimisega. Füüsilistele isikutele võidakse määrata ka administratiivarest kuni 15 päeva.