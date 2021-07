VIDEO ja BLOGI | Kallas valitsuse pressikonverentsil: sotsiaalministeeriumi tippjuhid peavad end kokku võtma

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis, et delta tüve laialdase leviku tõttu on näha kolmanda laine ilminguid, mida esialgu ennustati sügisesse.

Ajakirjanike küsimuste peale, kas Tanel Kiik peaks aeglase vaktsineerimistempo ja Terviseameti külmlaos juhtunud fopaa tõttu vastutuse võtma, vastas peaminister, et Kiik mõistab olukorra tõsidust. "Poliitiline vastutus on see, et ta lahendab tekkinud probleemid," ütles Kallas.