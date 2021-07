Valgevenes tehtud videod näitavad raketisüsteemide liikumist Leedu piiri lähistel

Leedu seimi riikliku julgeoleku ja riigikaitsekomitee esimees Laurynas Kasčiūnas ütles, et raketisüsteeme on paigutatud piiri lähedale ka varem ja see ei kujuta endast Leedu jaoks ohtu.

„Need on mobiilsed, need on võimelised liikuma ja seda liikumist on filmitud. Ma arvan, et me ei omista sellele suurt tähtsust. Tuleb õppus Zapad, nii et tegevust võib tulla rohkem. Seni ei näe me mingit ohtu Leedu riiklikule julgeolekule,” ütles Kasčiūnas LRT-le.