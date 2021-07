Kambja vallas saavutati karjaimmuunsus

Pikaajaline vaktsineerimistšempion Hiiumaa on 68,5 protsendiga teisel kohal. Kolmandal kohal on Muhumaa 66,7 protsendiga (oluliselt ees Saaremaast).

Üsna ilusad tulemused on ka mõnes Harjumaa vallas, kõige rohkem vaktsineerituid on Kiili vallas, kus süsti on saanud 65,6 protsenti elanikest.