Riigikohus mõistis Lasnamäe sillal meest tulistanud teetöölise õigeks

Maa- ja ringkonnakohus leidsid aga, et kannatanu ründas süüdistatavat ise ja tal oli õigus end kaitsta, kuid ta ületas seda tehes hädakaitse piire. Ringkonnakohus lükkas osa maakohtu argumente ümber, aga märkis siiski, et terve lasuseeria kehasse tulistamine polnud õigustatud: süüdistatav oleks pidanud sihtima kannatanut jalgadesse ning veenduma pärast iga lasku, kas ja milliseid vigastusi ta tekitanud oli.

Riigikohus: hädakaitse piire ei ületatud

Riigikohtu kriminaalkolleegium ei nõustunud maa- ja ringkonnakohtuga, vaid mõistis Doroškevitši täna kuriteos õigeks. Kolleegium rõhutas, et hädakaitse piiride ületamisest saab rääkida vaid juhul, kui kaitsevahend ei vasta ilmselgelt ründe ohtlikkusele või kui ründajale on tekitatud ilmselgelt liigset kahju.

Riigikohtu hinnangul ei arvestanud kohtud praegusel juhul piisavalt sündmuste käiku. Tegemist oli kannatanu jätkuva ründega. Ta ei loobunud rünnakust ka pärast hoiatuslasku, vaid sõimas, ähvardas ja provotseeris süüdistatavat ning ootas kõigest parajat hetke, et talle uuesti kallale tungida, mida ta lõpuks tegigi. Kannatanu jätkas rünnet, kuigi teadis, et Doroškevitšil on tulirelv.

Kolleegium märkis, et kannatanu hakkas ootamatult jooksma Doroškevitši poole, käed rusikas, ja nende vahemaa oli tulistamise hetkel väga väike – ainult umbes viis meetrit. See tähendab, et süüdistataval tuli reageerida rünnakule kõigest paari sekundi jooksul. Seetõttu polnud tal ka aega ega võimalust läbi mõelda, kuidas end täpselt relvaga kaitsta.

Riigikohus leidis, et süüdistaval polnud võimalik ka pärast iga lasku hinnata, kas kannatanu sai pihta ja kas rünnak on lõppenud. Arvestades lühikest vahemaad oli reaalne oht, et kannatanu jõuab kohe Doroškevitšini ja üritab näiteks tema käest relva haarata, seades sellega ohtu süüdistatava enda elu.

Samuti ei saanud kolleegiumi hinnangul süüdistatavalt eeldada, et ta oleks pidanud sihtima lasud jalgadesse. Kannatanu ei seisnud paigal, vaid liikus ja süüdistatav pidi reageerima väga kiiresti. Kriminaalasjas eksperdina üle kuulatud laskeinstruktor kirjeldas, et isegi professionaalse väljaõppega politseinikel on raske liikuvat sihtmärki tabada. Oluline on seegi, et süüdistatav jätkas tulistamist ainult seni, kuni tema suunas jooksev kannatanu peatus ja maha kukkus.