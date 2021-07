Kanadas leiti endise internaatkooli lähedalt taas ligi 200 märgistamata hauda

Sellest hoolimata on see täiendus märgistamata haudadele üle Kanada, mis on esile kutsunud üleriikliku pahameele ja üleskutsed lõpetada 1. juulil Kanada päeva tähistamine, vahendab BBC News.

Põliselanike juhid on öelnud, et usuvad, et uuringute jätkudes leitakse haudu veelgi rohkem.

„Millekski selliseks ei saa kunagi täielikult valmis olla,” ütles Ktunaxa rahva Lower Kootenay hõimu pealik Jason Louie.

Matmispaigad leidis Ktunaxa rahva ʔaq’ami kogukond Briti Columbias Cranbrooki lähedal asuva endise St. Eugene’i misjonikooli territooriumi lähedalt.

Mõned säilmed leiti madalatest haudadest, mis olid vaid 0,9-1,2 meetrit sügavad, teatas Lower Kootenay hõim.

St. Eugene’i kooli pidas katoliku kirik 1912. aastast kuni 1970. aastate alguseni. See oli üks 130 kohustuslikust internaatkoolist, mida finantseeris Kanada valitsus ja mida pidasid kirikuvõimud 19. ja 20. sajandil eesmärgiga põliselanikest noored assimileerida.

Lower Kootenay hõimust sunniti koolis käima kuni sadat last.

Säilmed leiti ʔaq’ami surnuaia territooriumilt, mis rajati 1865. aastal. Hauad olid märgistatud puust ristidega, mis on aastate jooksul ümber kukkunud. Muu hulgas muudab see väga keeruliseks kindlaks tegemise, kas haudades on lapsed, kes käisid St. Eugene’i internaatkoolis.

Mais leiti Briti Columbias Kamloopsis märgistamata haudadest 215 lapse säilmed. Eelmisel nädalal teatasid Conwessessi rahva juhid, et endise kooli asukohast Saskatchewanis leiti 751 surnukeha, enamasti lapsed.

Viimane leid tehti Kanada päeva eelõhtul. Kanada päeval tähistatakse kolme Briti koloonia ühinemist Kanada dominiooniks 1867. aastal.

Paljud Kanada põliselanikud ei ole Kanada päeva kunagi tunnustanud ja viimastel nädalatel on need meeleolud süvenenud. Mitmed omavalitsused üle Kanada on tühistanud päeva tähistamise ning internaatkoolidega seotud tegelaste mälestussammaste kallal on vandaalitsetud või on need suisa maha võetud.