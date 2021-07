Koroonakaos Austraalias: pea pool elanikkonnast on koduarestis, vaktsineerimisvanker kraavis

Numbrid pole vähemasti näiliselt väga suured. Viimati lisandus ööpäevaga 49 uut juhtumit. Ent ametivõime teeb murelikuks, et näit on viimasel ajal kasvutrendis ja domineerivaks muutub delta tüvi.

Lühiajaliselt kehtestati nüüd paljudes paikades taas ranged piirangud, vahendab BBC. Üle 12 miljoni inimese peab võimalusel kodus püsima. Seda näiteks Sydneys, Brisbane`is, Perthis, Darwinis, Townsville`is ja Kullarannikul. Kokku elab riigis 25,8 miljonit inimest.

Nii loodetakse mainitud tüve vohamisele pidurit tõmmata. Üheks ilmekaks näiteks tüve ohtlikkusest on Sydneys hiljuti peetud sünnipäevapidu, kus viibis 30 inimest. Koroonaviirusega kehas läksid koju kõik peale kuue, kes olid eelnevalt koroonaviiruse vastu vaktsineeritud.

Paraku on riigis murekohaks vaktsineerimise tempo, mille hoog on raugenud. Täielikult vaktsineeritud on kõigest viis protsenti elanikkonnast. Probleemiks on ka vastuoluline teavitustöö. Enim on riigis kasutusel olnud AstraZeneca vaktsiin.

Esmaspäeval teatas peaminister Scott Morrison, et ka kõik alla 40-aastased võivad soovi korral just seda vaktsiini saada. Peagi sekkus sealse terviseameti juht, kes teatas, et ekspertide hinnangul on AstraZeneca paslik ikkagi 60-aastastele ja vanematele.

Tervisevaldkonna esindajad on varasemalt kritiseerinud sedagi, et riigis napib alternatiive, näiteks Pfizeri vaktsiini.

Austraalia on siiani olnud koroonapuhangu ohjamisel väga eeskujulik. Haigestumus on suhteliselt madal ning surmasidki küllaltki vähe. Selle taga on väga ranged piirangud: näiteks piiride sulgemine. Ka karantiinikohustuste järgimist jälgitakse põhjalikult ning reeglite rikkumise puhul ootavad karistused.

Nüüdki on neid, kes tahavad, et rahvusvahelist reisimist vähemasti osaliselt piirataks. Queenslandi osariigi valitsusjuht Annastacia Palaszczuk viitas, et just reisimine on selle taga, et delta tüvi levib. Ta rääkis, et osariiki jõudis tüvi ühe ärireisil käinu tõttu, kes saabus Indoneesiast. Haigestunu nakatas omakorda haigla töötajat.

"Too reisija polnud austraallane, kes naaseb koju - tavaline reisija väljastpoolt. Arvan, et peame tõsiselt arutama ka seda, et lubada siia vaid neid, kes on vaktsineeritud," rõhutas ta. "Peame riske maandama. Oleme praegu suure surve all, nii terves Austraalias."