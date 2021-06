Mustamäele kerkib peagi Mahatma Gandhi mälestusmärk

Gandhi figuur on umbes kahe meetri kõrgune ning asetseb graniidist alusel, vahendab ERR . Kokku on mälestusmärk umbes kolm meetrit kõrge.

Pronksist Gandhi autor on Ram Sutar. "Kuju valmimine on hinnanguliselt septembriks-oktoobriks, mis langeb väga ilusasti kokku Mahatma Gandhi sünnipäevaga, mis on 2. oktoober," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti asejuht Andreas Saluste.