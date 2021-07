Terviseamet on tänavu kahel korral võtnud Roosna-Alliku tehisjärvest proove. 25.mail nähtus, et veekogu Eschrichia coli bakterite näit on 11, kui lubatud on 1000 ning soole enterokokide näit on 0, kui lubatud piirväärtus on 100. Juuni lõpus tehtud kordusproovis polnud E. Coli bakterite näit oluliselt muutunud, kuid hüppelise kasvu tegi samuti fekaalse päritoluga soole enterokokide hulk, mis tõusis nullist 730 peale.

Terviseamet selgitab, et E. Coli ja soole enterokokid on bakterid, mis elavad inimese ja teiste soojavereliste loomade soolestikus.