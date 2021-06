VIDEO ja BLOGI | Narvas tutvustati vaktsiine. Kiik: vaktsineerimise eest inimesele raha maksmine on plaan C

"Ma näen omavastutusena seda, et see eesmärk (augusti lõpuks 70 protsenti täisealistest elanikest vaktsineerida – toim) täita, mitte nüüd puhkama minna," rääkis Kiik.

"Tervishoiuteenuste eest raha maksta on kummaline, sest need on niigi tasuta," ütles Kiik. Tema sõnul poleks vaktsineerimise eest inimestele raha maksmine jätkusuutlik, sest rahahimu võib laieneda ka mujale. "Pärast võivad ka sünnitusmajas lapsevanemad uurida, et mis ma saan selle eest, et enda last vaktsineerida lasen," arutles Kiik.