Päästjad leidsid nastikule uue kodu ning kustutasid mitmeid lubamatuid lõkkeid

Eile ennelõunal anti häirekeskusele teada, et Kuusalu vallas Kaberla külas põletas maaomanik kulu. Kuna kohale kiirustanud päästjate selgitused ohtliku tegevuse kohta vilja ei kandnud ning oli kahtlus, et nende lahkumisel süüdatakse uus lõke, kutsuti ka politseinikud appi veenmistööd läbi viima. Lõpuks lõkkemeister taltus ning mõistis, et tuleohtliku ilmaga võiks tikud tuppa jätta.