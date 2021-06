USA väejuht hoiatas, et ameeriklaste lahkumise järel võib Afganistanis alata kodusõda

Sõjategevus Afganistanis on juba hoogustunud pärast seda, kui USA eelmisel kuul vägede väljaviimist alustas, ja Taliban on territooriume hõivanud. Kõik USA sõdurid peaksid olema lahkunud 11. septembriks, vahendab BBC News.

Miller ütles eile, et Afganistanil võivad ees seista väga rasked ajad, kui selle juhtkond ei suuda pärast rahvusvaheliste vägede lahkumist riiki ühendada.

„Julgeolekualane olukord ei ole praegu hea,” ütles Miller. „Kodusõda on kindlasti üks tee, mida võib ette kujutada, kui see jätkub samal trajektooril kui praegu. See peaks maailmale muret valmistama.”

Miller süüdistas Talibani selles, et viimane ei ole vägivalda vähendanud, nagu nägi ette USA-ga sõlmitud kokkulepe.

Taliban väidab, et on hiljuti üle Afganistani hõivanud üle saja piirkonna, mida eksperdid seostavad USA õhutoe puudumisega Afganistani sõjaväele.

Miller ei välistanud aga USA õhurünnakuid Talibani vastu.

„Ma ei tahaks õhurünnakuid näha, aga et neid ei oleks, peatage kogu vägivald,” ütles Miller.

USA juhitud väed kukutasid Talibani Afganistanis võimult 2001. aasta oktoobris, sest rühmitus oli varjanud Osama bin Ladenit ja teisi Al-Qaida tegelasi, keda seostati 9/11 rünnakutega USA-s.

USA president Joe Biden on öelnud, et USA vägede väljatõmbamine on õigustatud, sest USA väed on kindlustanud, et Afganistanist ei saa uuesti saada Lääne vastu vandenõusid hauduvate džihadistide baas.

Afganistani president Ashraf Ghani on kinnitanud, et riigi oma julgeolekujõud on täiesti võimelised mässulisi tõrjuma, aga paljud usuvad, et USA lahkumine tähendab Talibani uut võimule tulekut Afganistanis.