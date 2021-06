Ohtlik taim: keskkonnaamet kogub teavet karuputke võõrliikide uutest kasvukohtadest

Karuputke võõrliike on just praegu lihtne tähele panna, sest kätte on jõudnud nende õitseaeg.

Sosnovski karuputke ja hiid-karuputke on oluline tõrjuda, kuna need taimed on ohtlikud nii inimese tervisele kui ka meie kodumaisele loodusele.

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekännu sõnul on riikliku tõrje õnnestumiseks vaja teada kõiki karuputke võõrliikide kasvukohti.

„Igast tõrjumata kasvukohast levivad karuputke võõrliigid edasi. Seepärast ootame teavet taimede leiukohtadest kõikjalt – nii metsast, inimeste tagahoovidest kui ka põllu servast. Teretulnud on teated nii suurematest kolooniatest kui ka üksikute taimedega kohtadest,“ ütles Eike Tammekänd.

Kuidas ära tunda?

Karuputke võõrliigid on 1,5 - 4 meetri kõrgused ja säravvalgete õitega taimed. Õiesarikates on üle 50, tipmises sarikas üle 100 väikese õisiku, alumised õisikud on pikemad kui keskmised. Taimede lehelabad on kuni ühe meetri laiused ja enam kui meetri pikkused, varred on jämedad, soonilised, karekarvased, punakate täppide ja triipudega. Lähemalt saab lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Alates riikliku tõrje algusest 2009. aastal jõuab igal aastal Keskkonnaametini teateid uutest kasvukohtadest umbes sajal hektaril „Selle põhjal võib järeldada, et teadmata kasvukohti on üle Eesti jätkuvalt veel üksjagu palju,“ tõdes Tammekänd.

Kõige suurem hulk teateid karuputke võõrliikidest laekubki nende õitsemisajal, mil säravvalgete suurte õisikutega taimed paistavad kaugele ja püüavad pilku. Teadaolevaid kasvukohti on üle Eesti ligikaudu 3000 hektaril, neid saab näha Maa-ameti kaardirakendusest.

Taimest teatamiseks on kaks võimalust:

tee karuputke võõrliigist foto ja saada see koos asukohakirjeldusega aadressile info@keskkonnaamet.ee

või sisesta vaatlus loodusvaatluste andmebaasi.



Kõik taimede uued kasvukohad kaardistatakse, lisatakse andmebaasi ja liidetakse riikliku tõrje plaanidesse.