GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 36 positiivset testi, ükski nakatunu ei surnud

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 21 inimesel. 14 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Raplamaale lisandus 5, Ida-Virumaale 3, Tartumaale 2, Järva- ja Pärnumaale 1 uut nakkusjuhtu. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. 3 juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 30,9 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 3 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 21 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 16 inimest (76%).

Ööpäeva jooksul manustati 8421 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 557 478 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 435 674 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 51,1%.