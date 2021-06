Väikesed kodumasinad suvilasse – külmkapid, elektripliidid ja muu vajalik

Suvise palavuse ajal on kvaliteetne külmkapp möödapääsmatu ja toidukraami säilimiseks hädavajalik. Aga kas toidutegemiseks kõlbavad vaid väikesed pliidid ja kas olemas on väikesed nõudepesumasinad? Loe edasi, et saada teada, kuidas leida sobivad nõudepesumasinad ning mil moel muuta oma puhkekoht praktiliseks ja mugavaks paradiisiks.

Suvila ja kodu pole üks ja sama

Suvilasse kodumasinate ja sisustuse otsimisel tuleb läheneda veidike teistmoodi kui tavaliselt. Esiteks on suvilad reeglina väiksemad ehk vajalikud on väikesed kodumasinad, millele on kergem kohta leida. Näiteks võib klassikalise suure pliidi asemel olla parem valik kuumaõhufritüür.

Nutikas kuumaõhufritüür on mitmekülgne masin, millega saab kuumutada, küpsetada, röstida ja grillida! Jah, grillimine tundub olevat suvise kokkamise sünonüüm, kuid vaid sellega ei aja asja ära. Seega on vaja ka muud lahendust.

Kompaktsus kehtib ka muu mööbli kohta! Väike diivan või tugitoolide komplekt võib olla palju parem lahendus kui suur mooduldiivan. Siit leiad põhjused, miks sobib suvilasse just väike diivan. Me läheme ju suvilasse, et tegutseda aias, võtta ette ligidal asuvad põnevad matkarajad või end maailmast välja lülitada. See ongi puhkekoha võlu – vahet pole, kas tõmbavad matkarajad või mitte millegi tegemine.

Valikut tehes pea meeles, et suvilas pole alati vaja kõike, mis kodus olemas. Ja vastupidi, mõnikord võib vaja minna seda, millest kodus ei oska puudust tunda. Väikesed kodumasinad, kompaktne mööbel ja suvine paradiis ongi loodud!

Nõudepesumasinad on abiks ka suvisel ajal

Üks kategooria, mis kipub suvila kööki sisustades ununema, on nõudepesumasin. Soovitame pausi teha ja uuesti mõelda, mis on nõudepesumasina plussiks.