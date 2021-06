Floridas kokku varisenud hoone süvenevate kahjustuste eest hoiatati aprillis saadetud kirjas

Kortermaja ehitusühingu presidendi saadetud kirjas öeldi, et kahjustus, millest teatati esimest korda 2018. aastal, on märkimisväärselt hullemaks muutunud ja hakkab varsti levima, kui kohe parandustöid ette ei võeta, vahendab BBC News.

Hoone varingus hukkunute arv on praeguse seisuga 12, aga kadunud on veel 149 inimest.

Kõnealune kiri on järjekordne välja ilmunud dokument, mis tõendab, et Miamist põhjas Surfside’is asunud hoonel nimega Champlain Towers South oli teada olnud konstruktsioonilisi probleeme.

Aprillis saadetud kirjas öeldi, et vaadeldav kahjustus on muutunud märkimisväärselt hullemaks, ja hoiatati, et betooni seisundi halvenemine kiireneb.