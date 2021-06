Kim Jong-un noomis kõrgeid ametnikke koroonaviiruse asjus suure kriisi põhjustamise eest

Seni on Põhja-Korea väitnud, et koroonaviirusega nakatumisi seal ei ole, kuigi testitud on tuhandeid inimesi. Eksperdid kahtlevad selles väites ja on mures võimaliku haiguspuhangu pärast Põhja-Koreas, võttes arvesse riigi tervishoiusüsteemi nõrkust.

„Kõrged ametnikud, kes vastutavad tähtsate riiklike asjade eest, on jätnud hooletusse partei tähtsate otsuste elluviimise organisatsiooniliste, institutsionaalsete, materiaalsete, teaduslike ja tehnoloogiliste meetmete kasutusele võtmise kohta, mida nõuab pikem riiklik erakorraline epideemia ärahoidmise kampaania,” tsiteeris KCNA Kimi. „See on põhjustanud olulise suure kriisi tekitamise juhtumi riigi julgeoleku ja rahva ohutuse tagamisel ning sellel on rängad tagajärjed.”

„Ei ole võimalik, et Põhja-Korea tunnistaks kunagi nakatumist, isegi kui oleks massiline nakatumine, ei paljasta Põhja-Korea kindlasti sellist arengut ja jätkab viirusevastast kampaaniat, mis on väidetavalt parim,” ütles Hong. „Aga selge on ka see, et juhtus midagi olulist ja see oli piisavalt suur, et kutsuda esile kõrgete ametnike noomimine. See võib tähendada massilist nakatumist või mingisugust olukorda, kus palju inimesi sattus otsesesse nakatumisohtu.”