Rekordiline põrgukuumus on Kanada Vancouveri piirkonnas põhjustanud kümnete inimeste surma

Alates reedest on Vancouveri piirkonnas äkksurm tabanud vähemalt 134 inimest, selgub Vancouveri politsei ja Kuningliku Kanada Ratsapolitsei avaldatud arvudest, vahendab AFP.

Ainuüksi Vancouveri politsei teatas, et on reageerinud alates reedest 65 äkksurmajuhtumile ja suur enamik neist on seotud kuumusega.

Eile püstitati Kanadas kolmandat päeva järjest uus kõigi aegade kuumarekord, kui Briti Columbia provintsis Lyttonis, mis asub Vancouverist 250 kilomeetri kaugusel kirdes, mõõdeti 49,5 kraadi sooja, teatas Kanada ilmateenistus Environment Canada.

„Vancouver ei ole kunagi kogenud sellist kuumust ja kahjuks surevad selle tõttu kümned inimesed,” ütles politseiseersant Steve Addison.

Ka teised omavalitsused teatasid, et on reageerinud paljudele äkksurmadele, aga ei ole veel arve avaldanud.

USA loodeosa suuremates linnades Portlandis ja Seattle’is tõusis temperatuur samuti kõrgustesse, mida pole nähtud alates arvepidamise algusest 1940. aastatel. USA Riikliku Ilmateenistuse (NWS) andmetel mõõdeti Portlandis 46 ja Seattle’is 42 kraadi sooja.

Kanada Briti Columbia provintsi koroner ütles, et teatatud surmade arv on märkimisväärselt kasvanud ja kahtlustatakse, et sellele on aidanud kaasa äärmuslik kuumus. Reedest kuni esmaspäevani registreeriti 233 surma, kui keskmine on 130.

„Meil on kuumim nädal, mida briticolumbialased on kunagi kogenud, ja sellel on tagajärjed peredele ja kogukondadele,” ütles Briti Columbia peaminister John Horgan pressikonverentsil.

Horgan kutsus kontrollima inimesi, kes võivad olla ohus, hoidma külmi kompresse külmikus ja püsima kodus jahedaimas kohas.

Environment Canada on andnud kuumahoiatused Briti Columbiale, Albertale ning mõnedele Saskatchewani, Manitoba, Yukoni ja Loodeterritooriumi osadele. Ilmateenistus teatas, et pikk, ohtlik ja ajalooline kuumalaine jääb püsima kogu selleks nädalaks.