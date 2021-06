Terviseamet andis teisipäeval teada, et jaanipühade ajal tõusis ameti külmlaos mitmeks päevaks temperatuur ning vähemalt 100 000 vaktsiini- ja ravimidoosi muutus seetõttu kasutuskõlbmatuks. Muuhulgas riknes 68 000 doosi AstraZeneca vaktsiini, mis oli mõeldud annetamiseks. „Igal juhul juhtunu on karm asi ja me peame uurima, kes vastutab,” kommenteeris juhtunut Kallas.