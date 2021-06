Eile Harjumaal auto alla jäänud 90-aastane naine suri

„Selle õnnetuse täpsed asjaolud selguvad menetluses, kuid esialgsetel andmetel viibis kannatanu õnnetuse toimumise hetkel sõiduteel. Asulavälisel teel peavad jalakäijad liikuma vastava tee puudumisel sõidutee vasakus ääres ning tee ületamisel tuleb eelnevalt veenduda, et lähenemas pole sõidukeid," ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Mihkel-Jaagup Laats.

"Maanteel on sõidukite kiirused suuremad kui linnaliikluses, mistõttu on ka pidurdusmaa pikem ning teed ületades tuleb olla täiesti kindel, et seda jõutakse teha aegsasti. Võimalusel tuleb teeületuseks kasutada ülekäigukohta,“ jätkas Laats.