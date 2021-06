FOTOD | Peaminister Kaja Kallas juhtis Võru riigimajast ÜRO tippkohtumist

Peaminister Kaja Kallas on teist päeva visiidil Kagu-Eestis, kus ta külastab Valga-, Võru- ja Põlvamaad.

Esmaspäeva hommikul kohtus Kallas Tõrvas metsatöösturitega ning väisas Hummuli Agrot, edukat piimandusettevõtet, mis on seadnud eesmärgiks saavutada 2035 aastaks oma tootmises süsinikneutraalsus.

Kolmapäeval külastab Kallas Eesti kagupiiri, misjärel kohtub Setomaa ülemsootska Rein Järvelillega. Keskpäeval ühineb peaminister metsameestega, et arutada metsanduse järgmise kümnendi arengukava ja riigimetsa majandamise küsimusi. Üheskoos käiakse vaatamas Ootsipalu orus kasvavat maailma kõrgeimat mändi, kuhu on rajatud ka näidisproovitükk, mille najal on võimalik kõneleda metsa küpsusest.