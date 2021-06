Kreml tunnistas, et Venemaa elanikkonna 60-protsendise vaktsineerituseni sügiseks ei jõuta

„On selge, et 60% vaktsineerida ei õnnestu. Me näeme, et alles sel nädalal hakkas end vaktsineerida lasta soovijate arv enam-vähem kasvama. Enne seda oli vaktsineerimise dünaamika kahjuks madal,” ütles Peskov, vastates ajakirjanike küsimusele, kas Venemaal õnnestub jõuda sügiseks elanikkonnast 60% vaktsineerituseni, nagu plaaniti, vahendab Interfax.