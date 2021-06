Tumeveebis on hakatud müüma võltsitud QR-koode Moskva baaride külastamiseks, hind 130 euro kandis

Alates eilsest on Moskva kohvikuid, baare ja restorane lubatud külastada ainult QR-koodiga, mis tõendab, et inimene on koroonaviiruse hiljuti läbi põdenud, vaktsineeritud või teinud testi ja on terve. Koodi saab Moskva linna ja Venemaa riiklike elektrooniliste rakenduste kaudu.