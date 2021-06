Avalikuks tulid sajad uued pedofiiliajuhtumid Poola katoliku kirikus

Varssavis peetud pressikonverentsil kinnitas katoliku kiriku esindaja Wojciech Sadłoń, et kaebused puudutavad kokku 292 preestrit ning munka, ning nii mõni neist on on seotud paljude erinevate juhtumitega.

144 pedofiiliakuritegu on leidnud juba ametlikku kinnitust, 186 on hetkel veel uurimise all ning 38 on ebausaldusväärsuse tõttu valesüüdistusteks tunnistatud.