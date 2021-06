Vene siseministri kohta paljastusi avaldanud uurivate ajakirjanike juurde saabus politsei, konfiskeeriti arvutid ja andmekandjad

Traber väidab, et tal halvenes pärast tema kohta artikli avaldamist Projektis tervis.

„Nad tulid umbes kaks tundi tagasi, kell 7 hommikul hakkas helisema uksekell, hakati väga kõvasti uksele taguma. Ma pole siiani avanud. Nüüd hakati juba rääkima, et löövad ukse maha, aga seni pole veel löönud. Näen seal kaht politseinikku ja kaks manukat on koos nendega, nagu ma aru saan,” ütles Žolobova hommikul telekanali Dožd eetris.

Projekt teatas, et täna avaldati Žolobova uuriv artikkel Venemaa siseministrist Vladimir Kolokoltsevist.

Badanin on Doždi endine peatoimetaja ja Doždis on töötanud ka Žolobova. Projektis on Žolobova avaldanud mitu palju vastukaja tekitanud uurimust, sealhulgas Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi kohta.