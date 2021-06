Suurbritannia haridusminister tahab koolides mobiiltelefonikeelu kehtestada

Williamson alustas konsultatsioone õpilaste käitumise ja distsipliini üle koolides ning ütles, et tahab muuta koolipäeva „mobiilivabaks”, et tagada, et klassiruumides valitseks rahu ja õpilased saaksid pandeemia mõjust üle, vahendab Guardian.

Õppealajuhatajad ja õpetajate ametiühingud andsid vastulöögi, kinnitades, et mobiiltelefonipoliitika on koolide oma asi. Nad süüdistasid haridusministrit parlamendiliikmetele esinemises ja selle küsimuse kasutamises tähelepanu kõrvalejuhtimiseks valitsuse haridusalastelt läbikukkumistelt pandeemia ajal.

Kooli- ja kolledžijuhtide liidu peasekretär Geoff Barton süüdistas Williamsoni selles, et mobiiltelefonid koolides on tema kinnismõte. „Tegelikkuses on igal koolil juba olemas range mobiiltelefonide kasutamise poliitika, see ei ole mingi digitaalne vabavõitlus. Ausalt öeldes eelistaksid koolide ja kolledžite juhid, et haridusminister esitaks ambitsioonika pandeemiajärgse taastumisplaani ja paneks paika, kuidas ta kavatseb minimeerida õppehäireid järgmisel õppeperioodil, mitte ei esineks käitumise teemal parlamendiliikmetele.”