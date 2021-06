ÜRO inimõiguste juht kutsub Aafrika päritolu inimeste vastast rassismi heastama ja hüvitama

Analüüsiti 190 surmajuhtumit peamiselt USA-s, et näidata, et korrakaitsjaid võetakse harva vastutusele õiguste rikkumise ja kuritegude eest Aafrika päritolu inimeste vastu. Märgiti samasugust politsei poolt väärkohtlemise mustrit paljudes riikides.

„Me ei leiaks ühtki näidet riigist, mis on täielikult minevikuga arved õiendanud või võtnud täielikult vastutuse mõju eest Aafrika päritolu inimeste eludele tänapäeval,” ütles ÜRO inimõiguste büroo diskrimineerimisvastast üksust juhtiv Mona Rishmawi pressikonverentsil. „Seetõttu on meie sõnum, et olukord on väljakannatamatu.”