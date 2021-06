KUULA SAADET | Statistika jahmatab: enim õnnetusi juhtub lastega kodus

Statistiliselt juhtub lastega õnnetusi kahjuks üpris palju. Tihtilugu vajab laps ka juhtumijärgset arstiabi, taastusravi ning puhkust. Peamised õnnetusjuhtumid on kukkumised rattaga, omavahelised kokkupõrked batuutidel ja sagedasti juhtub õnnetusi ka erinevates pallimängudes, mida lapsed tihti harrastavad. Need on need olukorrad, kus tuleks olla valvsam ja tähelepanelikum.