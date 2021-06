President Kaljulaid kuulutas välja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise

Samas on Vabariigi Presidendina minu võimalus ja kohustus välja öelda oma arvamus selle kohta, millised on väärtused, millest ühiskonnana lähtume. Mis on need põhimõtted, milledes lähtuvalt oma riiki kujundame? Millised on meie inimeste õigused ja vabadused ja millistel puhkudel kaalub ühiskondlik hüve üles iga üksiku inimese vabaduse piiramise?

Nimetatud seaduse puhul on kõik need küsimused asjakohased. Me oleme ehitanud oma e-riiki mingitest n-ö laiematest kokkulepetest lähtuvalt. Me kõik teame, et kui riik on küsinud kord su elukohta, ei pea sa seda enam iga kord avaldust täites uuesti kirjutama. Või et minu andmeid tohivad riigi esindajad vaadata ainult põhjendatud konkreetsel juhul. Ja et digiallkiri – see ei erine juriidiliselt kuidagi paberile pandud allkirjast, rääkimata sellest, et tehnoloogiliselt on ta turvalisem. Need on küsimused, mis on ühiskonnas läbi arutatud. Nende arutelude pinnalt on sõlmitud riigi ja kodaniku vahelised kokkulepped, mida inimesed teavad ja millest lähtudes on nad oma andmeid riigile kasutada andnud.