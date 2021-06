Etioopia valitsus kuulutas Tigrays välja relvarahu, mässulised hõivasid regiooni pealinna

Mekellest teatatakse juubeldamisest, tuhandetest inimestest tänavatel, lippude lehvitamisest ja ilutulestikust, vahendab BBC News.

Etioopia valitsus ei ole linna kaotamist kinnitanud.

Konflikt on tekitanud regioonis sügava humanitaarkriisi. Üle viie miljoni inimese vajab ÜRO teatel kiiresti toiduabi ja 350 000 on silmitsi näljaga.

Etioopia valitsus läks pealetungile regiooni valitseva erakonna, Tigray Rahvavabastusrinde (TPLF) kukutamiseks mullu novembris.

Mõlemaid pooli süüdistatakse massimõrvades ja inimõiguste rikkumistes ning hukkunud on tuhandeid inimesi.

Eilsed sündmused järgnesid teadetele võitluse ägenemisest TPLF-i ja valitsusvägede vahel Mekelle juures. TPLF-i esindaja Getachew Reda ütles hiljem Reutersile, et Mekelle on nüüd nende kontrolli all.

Kaks pealtnägijat ütlesid Reutersile, et Mekelles on näha Tigray sõdureid, ning anonüümne allikas ütles AFP-le, et kõik ajutise valitsuse liikmed on lahkunud ja mässulised lähenevad igast küljest.

Elanikud rääkisid BBC-le, et tähistavad föderaalvägede lahkumist.

Etioopia valitsus ei ole oma vägede Mekellest lahkumist kommenteerinud, aga avalduses riigitelevisioonis öeldi, et kuni põllumajandushooaja lõpuni jääb kestma relvarahu, et jõuda nendeni, kes kannatavad puuduse all, ja püüda leida poliitiline lahendus.

Etioopia Nobeli rahupreemia laureaadist peaminister Abiy Ahmed kuulutas konflikti lõppenuks juba novembri lõpus, aga sõjategevus on jätkunud.

Kümned tuhanded inimesed on otsinud varjupaika naaberriigis Sudaanis.

TPLF on ühendanud jõud Tigray teiste organisatsioonidega ja moodustanud Tigray kaitseväe.

Varem sel kuul nimetas ÜRO olukorda Põhja-Etioopias näljahädaks. ÜRO teatel on toidualane olukord jõudnud katastroofi tasemele.