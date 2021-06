Päästjad loodavad endiselt Floridas kokku varisenud hoone rusude alt imekombel ellujäänuid leida

Miami-Dade’i maakonna tuletõrjeülem Andy Alvarez ütles, et käib palavikuline töö, et jõuda võimalikesse õhutaskutesse, kus inimesed on võinud ellu jääda, vahendab BBC News.

Alates neljapäevast, kui hoone Miamist põhjas Surfside’is kokku varises, ei ole rusude alt kedagi elusana välja toodud.

Hukkunute arv on praeguse seisuga 11 ja 150 inimest on endiselt kadunud. Võimud teatasid, et keelduvad lootust kaotamast.

„Me kavatseme jätkata ja töötada lakkamatult, et kasutada oma otsingutes ära kõik võimalused,” ütles Miami-Dade’i maakonna juht Daniella Levine Cava meediale. „Otsingu- ja päästeoperatsioon jätkub.”

Päästjad otsivad rususid läbi kõrvetavas kuumuses ja suure niiskuse juures. Algseid päästetöid raskendasid mitmed põlengud rusudes.

USA päästemeeskondadega on ühinenud kolleegid Iisraelist ja Mehhikost. Töö käib ööpäevaringselt.

Alvarez ütles ABC Newsile, et mitmeid tühimikke on juba leitud. Elu märkide leidmiseks kasutatakse koeri ja kuulamisseadmeid, aga seni pole edu saavutatud.

„Me kuuleme kukkuvaid rususid, väänduvat metalli,” ütles Miami-Dade maakonna tuletõrje parameedik Maggie Castro. „Me ei ole kuulnud inimhääli.”

Hoones nimega Champlain Towers South oli 136 korterit, millest 55 varises neljapäeval kokku.

Föderaaluurijad on kohal ning püüavad leida varingu põhjuse ja tagada, et kõik tõendid alles jääksid.