Transsooline õpilane saavutas USA ülemkohtus võidu tualeti kasutamise õiguse suhtes

"Olen väga õnnelik, et mu aastatepikkune võitlus - panna mu kooli nägema mind sellena, kes olen - on läbi," sõnas Grimm oma pöördumises. "Meditsiiniõe palati, privaatse tualeti või tüdrukute WC kasutamine oli minu jaoks väga alandav."

Grimm sõnas, et transsoolised noored väärivad rahus tualettruumide kasutamist ilma, et neid alandataks või stigmatiseeritaks. Ja sedaa eriti just nende endi kooli juhatuse või ametisse valitud ametnike poolt.