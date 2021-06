5 põhjust, miks peaksid valima järgmiseks autoks just pistikhübriidi

... ja teha seejärel kõik oma lühikesed sõidud 100% elektri jõul. Teame ju kõik seda närvikõdi, mis tekib, kui kütuseseier on jõudnud nulli ja tuli vilgub. Pistikhübriidiga võib selle tunde sootuks unustada. Kui särts on sees ja igapäevane lasteaia-kooli-töö-toidupoe ring jääb umbes 50 kilomeetri sisse, ei maksa tühja kütusepaagi pärast südant valutada. Õhtul koju jõudes jälle juhe taha ja järgmisel päeval uue hooga. Muuseas: elektriakut on võimalik laadida ka sõidu ajal bensiinimootiriga sõites ja optimeerida nii kulusid. Varsti ei kõiguta sind uudised varem mainitud üha kallinevatest kütusehindadest kuigivõrd. Ja tühja sest tühjast paagistki! Nüüd on tanklasse asja ainult siis, kui jälle mõni pikem sõit ees ootamas.

Sageli kardetakse, ega elektriautodel ehk võimsusest vajaka jää – on ju teine päris tasane tegelane. Pistikhübriidiga seda muret ei ole. Elektrimootor on küll muljetavaldavalt vaikne – liikuma hakkamisel valitseb tõepoolest täielik vaikus, kuna puudub vajadus sisepõlemismootori kasutamise järele. Samal ajal annab elektrimootor oma täisvõimsuse edasi vahetult ja viivitusteta, mis tähendab, et autol on ka elektrirežiimis meeldiv sõidudünaamika. Seega ei pea sugugi kartma, et foori tagant kiirendades kellelegi jalgu jääd. Vastupidi, hea pistikhübriid on väle nagu iguaan ja võimas nagu tiiger (just nende sõnade kokkupanekul sündis ka nimi Tiguan, nii et väledus ja kiirus on Volkswageni pistikhübriidi ka juba ilmselt sisse kodeeritud). Kui nüüd juba võimsusest rääkida, siis juht saab igal ajal sisse lülitada GTE-režiimi, kus sisepõlemismootor ja elektrimootor ühendavad jõud, et saavutada süsteemi väljundvõimsuseks 180 kW (245 hj). Ja oh seda sõiduelamust siis!