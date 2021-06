Tartu ülikooli peahoone süüdanud mees määrati psühhiaatrilisele sundravile

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius märkis, et eeluurimisel kogutud tõendite põhjal selgus, et kinnipeetud keskealine mees viskas eelmise aasta 22. detsembril kella viie paiku hommikul Tartu ülikooli peahoone aknast sisse pudeli süütevedelikuga.

Menetlus lõpetati kohtu poolt 15. juunil tehtud määrusega, mille alusel õigusvastaste tegude toimepanemise ajal ei olnud toimepanija süüdiv. Tegu on Põlvamaal elava keskealise varem karistamata mehega.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Kretel Tamm teatas ka omalt poolt, et tõendite hindamisel selgus, et mees ei olnud kuritegude toimepanemise ajal süüdiv.

„Sündmuste käiku analüüsides jõudsid prokurör ja uurija järeldusele, et kahtlustatava suhtes tuleb viia läbi kohtupsühhiaatriline ekspertiis. Sellest selgus, et ta ei ole oma vaimse tervise tõttu süüvõimeline,“ sõnas prokurör. „Küll aga olid tema teod väga ohtlikud ja oli õnne, et ükski inimene sel ööl viga ei saanud ning tulekahjudele kiiresti jaole saadi."