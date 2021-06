Jaani ja Lauri pöördusid presidendi poole: ABISe väljatöötamisse kaasati kõiki asjassepuutuvaid asutusi

Siiani peamiselt EKRE vastuseisu tõttu toppama jäänud isikuandmete koodamise seadus ( ABIS ) - mis puudutab isikuandmete kaitmise strukturaalset muutust - sai sise- ja justiitsministeeriumist ministrite pöördumise näol lisatõuke: Kristian Jaani (Keskerakond) ja Maris Lauri (Reformierakond) saatsid presidendile pöördumise. Kirjutises toonitati asjaolu, et asjassepuutuvad riigiasutused on andnud konkreetse eelnõu puhul kõik endast oleneva, tagamaks andmekogude koondamisel iga üksikisiku õiguse eraelu puutumatusele.

"Siseministeerium on ABISe seaduseelnõu väljatöötamisel kaasanud laiapõhjaliselt kõiki asjassepuutuvaid asutusi, sealhulgas justiitsministeeriumi, ning koos on jõutud ühtse arusaamani

isikuandmete töötlemise reeglites," märgiti pöördumises. "Kõik asutused on kogu ABISe seaduseelnõu koostamise ajal panustanud sellesse, et uue andmekogu loomine vastaks tänapäevastele tingimustele ning tasakaalustatult oleksid tagatud iga üksikisiku õigus eraelu puutumatusele ning teisalt avalik kord ja julgeolek, mis on meie ühine väärtus."