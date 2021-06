Soomes kardetakse koroonaviiruse neljandat lainet: jalgpallituristide Peterburist toodud nakkusega on võinud kokku puutuda tuhanded

Peterburist jalgpalli EM-i turistide kaasa toodud nakatumised on tekitanud Soomes neljanda koroonalaine ohu, vahendab Yle Uutiset.

Helsingi ja Uusimaa ravipiirkonna (HUS) juhtiv ülemarst Markku Mäkijärvi nimetas olukorda väga muret tekitavaks. Praegu on seos jalgpallireisiga Peterburi kahel HUS-i haiglas oleval koroonapatsiendil.

Viimastel andmetel on Uusimaal teada 202 turistide sisse toodud nakatumist ja nende arv kardetakse kasvavat. Eile õhtuks oli ainuüksi Helsingis tuvastatud 167 koroonaviiruse juhtumit, mis olid seotud Peterburis jalgpalli vaatamas käimisega.

Seni on 496 inimest karantiini pandud.

„Kokkupuutunuid võib olla mitmekordne arv, kuni tuhandeid,” ütles Mäkijärvi.

Viirusega kokkupuutunute leidmise teeb eriti vaevarikkaks see, et paljud jalgpallituristid on sõitnud soome bussidega, aga nende reisijate nimekirjad ei ole täielikud, vaid neist puudub nimesid, elukohti ja telefoninumbreid.

„On ka võimalik, et reisijad on keset reisi omavahel busse vahetanud,” ütles Mäkijärvi.

Arvatakse, et nakatumisahel on tekkinud kergesti leviva deltatüve tõttu. See võib külge hakata ka pärast kahe vaktsiinidoosi saamist. Kindlus deltavariandi osakaalu kohta saadakse nädala või kahe pärast.

„Teoorias on võimalik, et sellest käivitub neljas laine hoolimata sellest, et vaktsineerimisi on mõnevõrra tehtud,” ütles Mäkijärvi.